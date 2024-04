Chiều 15/4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024).

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024) chiều 15/4

Quang cảnh buổi lễ

Từ ngày chia tách tỉnh 1997 đến nay, Cảnh sát cơ động đã thực hiện hơn 3.500 ca tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, xử lý vi phạm hành chính gần 2.000 trường hợp. Hơn 18 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ triệt phá các chuyên án về ma túy, kinh tế, hình sự, công nghệ cao, các tụ điểm phức tạp về ANTT…

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước, ngành Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều năm được Giám đốc Công an tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương và Bằng khen, Giấy khen.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh

Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024), sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh.

Xuân Hiếu – Quang Phi