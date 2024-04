Giải quyết khiếu nại các công dân ký hợp đồng đặt cọc mua đất nền tại Điện Bàn

Sáng 15/4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tiếp và giải quyết khiếu nại của các công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Toàn cảnh buổi tiếp các công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai

Những người dân đã ký hợp đồng đặt cọc mua đất nền tại các dự án: Đại Dương Xanh, Coco Riverside, An Phú, Phú Thịnh, Điện Thắng Trung, Ánh Dương, Bình An, khu đô thị phức hợp Hà Mi, Dương Hội, của các công ty: TNHH thương mại và dịch vụ An Dương, TNHH Đại Việt, TNHH MTV dịch vụ Phúc Nguyên tại thị xã Điện Bàn cho biết, dù đã ký hợp đồng để mua đất nền các dự án này từ năm 2017, thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng và thời hạn bàn giao quyền sử dụng đất là năm 2019, nhưng đến nay đã qua 5 năm vẫn chưa được nhận giấy CNQSDĐ.

Theo thông tin, hiện nay dự án Điện Thắng Trung đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và cấp giấy CNQSDĐ khoảng 70% diện tích đất ở. Các khu khác được UBND tỉnh giao đất đợt 1, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa hoàn thiện. Một số dự án còn vướng về giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện dứt điểm nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan nên chưa cấp giấy CNQSDĐ. Một số dự án tiến độ đã hết nhưng chưa gia hạn lại, không còn nằm trong kế hoạch sử dụng đất của thị xã, chủ đầu tư tạm dừng, không thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với khó khăn, lo lắng của người dân, đồng thời thông tin, vừa qua, Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, chỉ đạo UBND tỉnh rà soát lại thủ tục pháp lý, tình trạng của các dự án, việc gia hạn tiến độ dự án, xem xét cấp giấy CNQSDĐ tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

Các dự án đã hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện có thể xem xét thủ tục cấp GCNQSDĐ, dựa trên căn cứ pháp lý, nhu cầu sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính…đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

UBND thị xã Điện Bàn rà soát kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh tốc độ giải tỏa đền bù, đối ứng nguồn lực đầu tư hạ tầng. Nếu chủ đầu tư thực hiện không đúng cam kết giao đất, cấp giấy CNQSDĐ cho khách hàng góp vốn mua sản phẩm đất nền, người dân có quyền khởi kiện đến Tòa án. Kim Ngân – Đại Qua