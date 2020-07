Hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Ninh cần giúp đỡ

Trường hợp chị Nguyễn Thị Bông, thôn Đàn Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh đang rất cần được giúp đỡ, Gia đình chị Bông thuộc diện hộ nghèo, chồng chị là lao động duy nhất trong nhà không may bị mất do bị đột quỵ, để lại mình chị nuôi 2 con thơ bị bệnh.

Ba mẹ con chị Bông bên bàn thờ chồng.

Cháu Phan Nguyễn Trúc Phương, con gái út của chị Bông năm nay vừa tròn 8 tuổi. Vào độ tuổi vô tư vô lo nhưng em lại mang trong mình một nỗi sợ hãi về căn bệnh mờ mắt bẩm sinh. Em lo sợ một ngày nào đó, mình sẽ không nhìn thấy được nữa. Con đường đến trường lúc nào cũng phải có mẹ kề bên, bởi mọi thứ xung quanh em đều mù mờ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, với em mỗi ngày qua đi là một cuộc chiến với số phận nghiệt ngã. Ước mơ duy nhất của Phương là mẹ em có đủ tiền để đưa em đi mổ mắt. Cháu Phan Nguyễn Trúc Phương mong ước rằng: Em học giỏi lớn lên làm kiếm tiền phụ giúp cho mẹ và hiện tại mong được có tiền đi mổ mắt để có thể mình thấy rõ hơn,

Gia đình chị Nguyễn Thị Bông thuộc diện hộ, chồng chị là lao động chính trong nhà nhưng không may bị mất mất do đột quỵ, để lại một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Không chỉ cháu Phương mà người con trai cả của chị, năm nay 9 tuổi cũng bị dị tật mắt bẩm sinh. Bản thân chị lại mắc thêm bệnh về tim nên không thể làm gì ngoài việc đi may với vài đồng lương ít ỏi. Để đủ tiền trang trải việc ăn, học rồi tiền chữa bệnh cho các con, chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Bà con lối xóm thương cho hoàn cảnh khó khăn của chị cũng thường xuyên giúp đỡ nhưng cũng chỉ đủ qua ngày. Chị Nguyễn Thị Bông- Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh tâm sự: Ảnh (chồng chị Bông) là lao động chính trong nhà, ảnh bảo cố gắng làm dành dụm để đi mỗ mắt cho bé Phương và chữa mắt cho anh trai của bé nhưng mới đi làm ngày đầu tiên đã mất.

Trong ngôi nhà nhỏ nơi cuối xóm, những tấm bằng khen, giấy khen của các con là động lực giúp chị Phương vượt lên khó khăn. Dù khiếm khuyến về cơ thể, thua kém bạn bè về thể chất nhưng ở lớp các con luôn là những học sinh xuất sắc và chăm ngoan. Với hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Phương đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để có đủ tiền trang trải việc mổ mắt cho các con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Bông, Thôn Đàn Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, sdt: 0332643597 hoặc Địa chỉ từ thiện Đài PT-TH Quảng Nam- 58 HùngVương, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Dương Oanh-Quốc Thành