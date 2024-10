E – Magazine: Tinh hoa nghề xứ Quảng…

20 tập của sê-ri ký sự truyền hình “Tinh hoa nghề xứ Quảng” gồm các tập theo thứ tự: Tinh hoa nghề xứ Quảng (tổng quan); tập 2 “Trên dòng sông gốm”; tập 3 “Phước Kiều – Tinh hoa nghề đúc đồng xứ Quảng” ; tập 4 “Vọng mãi tiếng trống Lâm Yên”; tập 5 “Trăm năm giữ lửa nghề rèn Hồng Lư”; tập 6 “Nét hoa Kim Bồng”; tập 7 “Câu chuyện làng hương” ; tập 8 “Duyên tơ tằm làng lụa Mã Châu”; tập 9 “Tinh hoa thổ cẩm Cơ Tu”; tập 10 “Cù Lao – Mùa võng ngô đồng”; tập 11 “Sắc màu làng chiếu Bàn Thạch”; tập 12 “Nón lá Quế Minh đậm tình quê hương”; tập 13 “Chổi đót Chiêm Sơn”; tập 14 “Tre dừa Cẩm Thanh – Hồn quê giữa phố cổ”; tập 15 “Nghề đan lát – Dấu ấn văn hóa Cơ Tu”; tập 16 “Đèn lồng Hội An – Thắp sáng miền di sản”; tập 17 “Đường bát xứ Quảng – Dư vị khó quên”; tập 18 “Sản vật quý của Thanh Châu” (nghề khai thác yến sào Hội An); tập 19 “Đậm đà nước mắm Cửa Khe” và tập 20 “Trà Quế – Một vùng rau di sản” (Cẩm Hà, Hội An).

Mỗi tập ký sự có thời lượng 20 phút, phát trên sóng QRT lúc 20 giờ 45 phút các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy (từ 21/9 – 5/11/2024).