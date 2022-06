Công an Quảng Nam mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia; Kế hoạch của Cục CSGT, Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, sáng nay (20/6), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) bắt đầu từ ngày 20/6 và kéo dài trong 3 tháng.

Theo đó, sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ; phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, chủ động ngăn chặn ngay từ khi nhen nhóm.

Mục tiêu của đợt ra quân nhằm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Quốc Huy