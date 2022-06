50 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế vườn

UBND tỉnh đã có Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Theo quyết định này, tổng kinh phí cấp cho UBND các huyện, thành phố và Chi cục Phát triển nông thôn là 50 tỷ đồng. Đây là nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh chưa phân bổ trong dự toán năm 2022. Từ nguồn kinh phí này sẽ thực hiện hỗ trợ các chủ vườn, trang trại và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, hội nghị tập huấn, …, theo quy định tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

15 địa phương nằm trong danh sách hỗ trợ gồm: Đông Giang, Nam Trà My, Quế Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An, Hiệp Đức, Tây Giang, Phú Ninh và Núi Thành.

Kim Ngân