5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50-75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới.

Sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước ta. Trong đó, Hội An là một trong những điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất. Cùng với Hội An, nhiều điểm du lịch tại Quảng Nam cũng thu hút lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ.

Hội An – điểm đến được nhiều du khách yêu thích.

Tháng 5/2022, có trên 240 nghìn lượt khách lưu trú tại Quảng Nam, tăng hơn 36% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế gần 8,4 nghìn lượt khách, tăng 61%; khách trong nước hơn 232 nghìn lượt khách, tăng 35,6%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú hơn 638 nghìn lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; tỷ lệ tăng lượt khách lưu trú quốc tế gần 188%; khách trong nước tăng hơn 112%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ gần 22,5 nghìn lượt, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Hiện nay đang là thời điểm mùa du lịch sôi động với nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm được tổ chức trên địa bàn tỉnh, cùng với những sản phẩm du lịch mới sẽ thu hút thêm du khách đến với Quảng Nam.

Kim Ngân