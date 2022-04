Ra mắt sách của ba tác giả nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Tối 20.4, tại thư viện Thanh Hóa, thành phố Hội An, Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu ba tác phẩm: Trường ca “Sóng Cổ Cò vỗ nhịp” – tác giả Lê Anh Dũng; truyện ngắn “Tình” – tác giả Huỳnh Viết Lệnh và “Hội An một thời du lịch” – tác giả Trương Nguyên Ngã.

Giới thiệu tác phẩm – tác giả.

Đây là những người con của quê hương Quảng Nam, đã sáng tác nhiều tác phẩm về vùng đất, con người xứ Quảng nói chung, phổ cổ Hội An nói riêng và nhận được sự yêu mến của bạn đọc.

Trường ca “Sóng Cổ Cò vỗ nhịp” của nhà thơ Lê Anh Dũng mang hơi hướng sử thi về con sông Cổ Cò của vùng đất mở xứ Quảng, thể hiện khát vọng hội nhập, phát triển của Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác phẩm là những lát cắt tái hiện trầm tích lịch sử, truyền thống văn hóa thông qua một dòng sông.

Truyện ngắn “Tình” của tác giả Huỳnh Viết Lệnh là những câu chuyện về đời sống bình dị, thường ngày trên mọi miền đất nước. Trong đó có câu chuyện tình yêu của cậu học trò mới lớn và cô nữ sinh trường Trần Quý Cáp; những câu chuyện phản ánh chân thực về cuộc sống, tình yêu của con người Quảng Nam – Đà Nẵng;…

Những ghi chép về đất và người Hội An được tác giả Trương Nguyên Ngã gửi đến bạn đọc qua cuốn sách “Hội An một thời du lịch”.Tác phẩm hứa hẹn cho bạn một cái nhìn vừa tổng thể, vừa chi tiết về con người, cuộc sống và văn hóa Hội An được kể bởi chính người con Hội An.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất – tỉnh Quảng Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 20.4 đến ngày 23.4.

Quốc Hải – Phú Toàn