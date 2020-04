UBND tỉnh họp Tiểu Ban cách ly phòng, chống dịch covid 19

Sáng 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với Tiểu Ban cách ly phòng, chống dịch Covid 19. Tham dự cuộc họp có Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh – Hứa Văn Tưởng, đại diện lãnh đạo một số địa phương và sở ngành.

Theo Tiểu Ban tổ chức đón, điều phối và quản lý, bảo vệ các khu cách ly cho biết, công dân Quảng Nam đang làm ăn, sinh sống tại một số tỉnh, thành trong cả nước là 7.000 người có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam. Thực tế đến thời điểm này, toàn tỉnh hiện đang thực hiện cách ly 1430 người. Công dân ở 2 thành phố HCM và Hà Nội về cách ly tập trung ở các huyện 440 người, 322 người theo dõi giám sát tại nơi cư trú, là những người về từ các tỉnh, thành khác. Hiện nay tại các khu cách ly của tỉnh, huyện, thị đã triển khai đầy đủ vật chất, phương tiện, lực lượng ở từng điểm tiếp nhận, sẳn sàng tiếp nhận và cách ly khi có tình huống. Để đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh covid 19 trong giai đoạn mới hiện nay ngoài thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của TTg, Kế hoạch 75 của UBND tỉnh, còn phải có phương án mở rộng thêm khu vực cách ly. Trước mắt việc đón tiếp, cách ly công dân về từ TP HCM và Hà Nội chủ yếu tập trung các khu cách ly cấp huyện, thị, khi quá tải mới chuyển về khu cách ly tỉnh. Riêng 4 khu cách ly cấp tỉnh sẳn sàng tiếp nhận đối với những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch covid 19.

Về cơ chế điều hành, tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung trong phòng chống dịch covid 19 thống nhất điểm cách ly là doanh trại Quân đội do lực lượng đơn vị đó đảm nhiệm; về đảm bảo y tế, do lực lượng y tế địa phương phối hợp đảm nhiệm. Đối với điểm không thuộc doanh trại Quân đội do lực lượng Công an nòng cốt chịu trách nhiệm theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Ly Lan-Trần Chiến