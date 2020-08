Triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Các huyện, thị xã, thành phố còn lại (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn) tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020).

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuyển địa điểm thi của Trường PTDTNT tỉnh về điểm thi của Trường PTDTNT huyệnNam Giang và thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4447/UBND-KGVX ngày 05/8/2020; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 theo đúng các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày30/7/2020 và Công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các địa phương rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/8/2020.

File đính kèm: Công văn