Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”

Sáng 18/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. Tại đầu cầu Quảng Nam, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2009 – 2019, sản lượng lúa tăng từ hơn 39 triệu tấn lên trên 43 triệu tấn; bình quân lương thực đầu người tăng từ 497kg lên 525 kg mỗi năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này và vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ an ninh lương thực cho các quốc gia khác ngày càng tăng. Việt Nam cũng đảm bảo các tiêu chí cơ bản đảm bảo an ninh dinh dưỡng. Tuy nhiên, vẫn còn 6 mục tiêu chủ yếu về sản xuất ngô, chăn nuôi, về đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm vẫn chưa đạt. Quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương thiếu ổn định, chậm thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất; phát triển cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ thiếu đồng bộ; thiếu lao động nông nghiệp chất lượng; chính sách đối với nông dân, địa phương, doanh nghiệp sản xuất lúa gạo còn bất cập; chậm đổi mới các hình thức tổ chức lượng thực; rủi ro thị trường còn ở mức cao.

Dự báo đến năm 2030, nhu cầu lương thực tại Việt Nam và trên toàn cầu sẽ tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất khoảng 35 triệu tấn lúa làm nòng cốt đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu cầu nhân dân, chế biến, dự trữ và xuất khẩu; đảm bảo thu nhập người dân nông thôn gấp 2 lần hiện nay; bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho sinh hoạt, sức khoẻ, nâng cao tầm vóc cho người dân.

Kim Ngân – Quốc Thành