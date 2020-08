Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 29 – 31.8, trừ Đà Nẵng

Cuối tuần vừa rồi, Bộ GD-ĐT chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 với các tỉnh, thành phố có thí sinh (TS) chưa dự thi đợt 1. Theo Bộ GD-ĐT, đợt 2 này trên cả nước có 27 địa phương với 26.308 TS; trong đó đông nhất là thành phố Đà Nẵng hơn 10.800, Quảng Nam hơn 9.100, Đắc Lắc gần 5.400, Quảng Ngãi 380 …

Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên thành phố Đà Nẵng đề xuất thi vào các ngày 8, 9 và 10.9. Trong khi đó, các địa phương còn lại đều thống nhất thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào các ngày 29, 30 và 31.8 như phương án của Bộ GD-ĐT. Có một số địa phương ít TS đề nghị được thi ghép trên tinh thần đảm bảo, tạo thuận lợi cho TS. Một số TS ở các địa phương bị kẹt ở Đà Nẵng sẽ tiếp tục ở lại thi cùng với TS Đà Nẵng. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, Quảng Nam là một trong 2 địa phương thi đợt 2 có số lượng TS đông nhất. Sở GD-ĐT đã báo cáo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất theo phương án của Bộ GD-ĐT, thi vào các ngày 29, 30 và 31.8. Tinh thần không vì chuyện phòng chống dịch mà tổ chức thi thiếu nghiêm túc. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tỉnh sẽ yêu cầu tổ chức khai báo y tế đầy đủ đối với cán bộ, giáo viên coi thi và TS. Trường hợp nào có liên quan đến yếu tố dịch tễ phải được xét nghiệm trước khi tham gia kỳ thi. Về phương án thi đợt 2 của tỉnh, TS sẽ thi tại 409 phòng thi của 28 điểm thi; trong đó 26 điểm thi tại 6 huyện, thị, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, 1 điểm thi tại Tam Kỳ (174 TS) và 1 điểm thi tại Hiệp Đức (54 TS) dành cho TS đợt 1 không thi được do ở tại các địa phương giãn cách hoặc cách ly.

Văn Trường – Duy Uyên