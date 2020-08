Quảng Nam: Tích cực chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn

Tình hình dịch Covid 19 đang bùng phát ở một số tỉnh, thành trong đó tâm điểm là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Hiện tỉnh Quảng Nam có 6 địa phương thực hiện cách ly y tế do có người nhiễm Covid-19 nên kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này chỉ tiến hành ở 12 huyện, thị còn lại. Nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi, tỉnh Quảng Nam đang thực hiện một kịch bản mà ở đó, an toàn y tế đặt lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại một số điểm trường.

Chỉ còn thời gian rất ngắn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ diễn ra. Tuy không nằm trong số 6 huyện, thị xã, thành phố là, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc. Duy Xyên, Thăng Bình và Quế Sơn phải cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng người dân huyện miền núi Tiên Phước cũng không tránh khỏi lo lắng. Lý do dễ hiểu là vì địa phương này đang có 1 ca dương tính với Covid-19.

Các điểm thi được phun thuốc khử trùng, phòng thi đảm bảo thông thoáng.

Với mục tiêu kép vừa tổ chức thi vừa đảm bảo chống dịch covid 19, đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương và trưởng các điểm thi trên địa bàn huyện phải tích cực triển khai các công tác chuẩn bị. Em Nguyễn Duy Linh –Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước cho biết:

Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lợi – Một phụ huynh có con thi trong đợt này cũng cảm thấy lo lắng:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Quảng Nam đợt 1 có 12 huyện, thị xã, thành phố tham gia với 26 điểm thi, hơn 7.500 thí sinh dự thi. Các điểm thi hiện đã được dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng thi đảm bảo thông thoáng và mỗi phòng đều có máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn… Tỉnh chỉ đạo, Ban Giám hiệu các trường tham gia kỳ thi bố trí cán bộ thường xuyên thống kê, lên danh sách những trường hợp F1, F2, để các em không phải thi đợt này. Ông Trần Đình Tiến – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ cho biết:

Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết thêm:

Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo quyết liệt các địa phương, trường học, ngành chức năng, nhất là ngành y tế thực hiện nghiêm những quy định y tế bắt buột trong tổ chức thi, dự lường các tình huống có thể xảy ra để ứng phó kịp thời. Vấn đề giãn cách, đo thân nhiệt cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh, hay khi phát hiện có biểu hiện bất thường cần can thiệp y tế… cũng được tính toán đến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Trần Văn Tân nhấn mạnh:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh phải thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Khác với mọi năm, đây là kỳ thi rất đặc biệt, bởi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người xung quanh điểm thi. Thí sinh và cán bộ làm công tác thi cần đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến điểm thi. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng phải tiến hành ngay từ bây giờ để góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đợt 1 ở Quảng Nam diễn ra an toàn.

Ly Lan – Trần Chiến