Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Sáng 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam liên quan đến khu đất 332 Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An, vướng mắc về thủ tục một số quy định mới của Luật Đất đai. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan và thành phố Hội An.

Quang cảnh buổi làm việc.

Khu đất 332 Lý Thường Kiệt có tổng diện tích gần 17 nghìn mét vuông, trước đây được giao cho Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam sử dụng. Sau khi tiến hành sắp xếp, cổ phần hoá, đất thuộc sở hữu Nhà nước, hiện tại là trên 14 nghìn mét vuông, vẫn còn 2.753m2 đất Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam chưa bàn giao. Theo quy hoạch, Hội An dành khu đất gần 17 nghìn mét vuông này thực hiện Dự án Trung tâm đón tiếp khách du lịch và bãi đổ xe Thành phố Hội An, trong đó, ngoài bãi đổ xe hơn 11.500m2, quy hoạch còn bố trí gần 5.300m2 cho khu dịch vụ phụ trợ… Song hiện khu đất gần 5.300m2 này có gần 2.547m2 đất do Nhà nước quản lý có tài sản của Công ty Cấp thoát nước, 2.753m2 do Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đang sử dụng. Việc gộp 2 phần đất này phục vụ cho việc xây dựng Khu dịch vụ phụ trợ gặp vướng mắc về thủ tục.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, vướng mắc liên quan đến việc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có yếu tố lịch sử để lại. Với thủ tục đất đai của khu đất xây dựng Trung tâm dịch vụ phụ trợ và đón tiếp khách du lịch, diện tích 5.299m2, quan điểm của tỉnh là ủng hộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. Tuy nhiên, thủ tục đất đai đối với khu đất cần phải được vận dụng phù hợp các quy định gắn với điều kiện thực tế, đúng pháp luật về đất đai và quy định của Nghị định 25 về đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư.

