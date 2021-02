Đầu năm đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp, an lành cho gia đình, cho quê hương đất nước đã là truyền thống lâu đời của người Việt trong dịp Tết cổ truyền. Với người dân TP.HCM, truyền thống tốt đẹp này vẫn được gìn giữ, không phai nhạt theo thời gian. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động tập trung đông người cũng được tạm dừng, hoặc hạn chế, giảm bớt quy mô, người dân thành phố cũng đã thích nghi với việc đi lễ chùa vừa an toàn, vừa trang nghiêm, thành kính.