Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, động viên CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh

Trong 2 ngày 7/4 và ngày 8/4, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và các đồng chí trong Ban Giám đốc đã đến kiểm tra công tác, thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid–19 tại 8 chốt kiểm soát dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Công an tỉnh đã thăm hỏi CBCS về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như việc ăn uống, ngủ nghỉ trong quá trình trực chiến, đồng thời căn dặn cán bộ chiến sỹ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo trực 24/24 giờ, đoàn kết, vượt qua khó khăn; đặc biệt phải chú ý bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã tặng những phần quà là thực phẩm, nước uống để động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Xuân Mai