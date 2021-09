Hội nghị trực tuyến Chính phủ về tình hình hoạt động, vướng mắc và giải pháp phục hồi sản xuất

Sáng nay (20/9), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến với một số địa phương về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam.

Với quan điểm tháo gỡ và mau chóng phục hồi hoạt động các Khu công nghiệp sau những tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương cho đến các doanh nghiệp phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch, tuyệt đối không để xảy ra những ổ dịch lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất. Mục tiêu thống nhất là ổn định sản xuất, nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp hiệu quả trên cơ sở xác định rõ chủ thể, trung tâm để giải quyết vấn đề an toàn phòng dịch gắn với duy trì và phát triển sản xuất.

Nếu những địa phương không có dịch thì phải có giải pháp để tiếp tục hỗ trợ, kiểm soát và duy trì sản xuất; những địa phương còn khó khăn, dịch bệnh vẫn còn thì phải có giải pháp phục hồi từng bước, kết hợp với giải pháp kiểm soát dịch bệnh, hiệu quả và linh hoạt.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau nửa năm hoạt động và tăng trưởng ổn định, hai tháng lại đây, hoạt động sản xuất tại nhiều Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động để phòng chống dịch…

Tại Quảng Nam, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 cũng đã giảm gần 8% so với tháng trước và giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Dù tính chung 8 tháng, chỉ số này vẫn tăng, song tác động của đại dịch đến chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hoá, thị trường…, nên sản xuất những tháng còn lại dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, nếu không có giải pháp căn cơ, thì sự sụt giảm là khó tránh khỏi.

Hiền Viên – Trung Hiếu