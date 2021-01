Cùng với cả nước, tối qua tại đô thị cổ Hội An, nhiều hoạt động phong phú, đầy màu sắc đã được tổ chức với chủ đề “Hội An mừng năm mới 2021”. Ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng du khách đến tham quan và đón giao thừa tại Hội An giảm hơn mọi năm, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của thời khắc giao mùa đầy lắng đọng.

Long Phi – Xuân Hiếu – Quốc Thành