Qua 5 năm thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo, tính đến cuối năm 2017, thành phố Hội An không còn hộ nghèo nghèo và chỉ còn gần 0,2% theo diện bảo trợ xã hội.

Từ năm 2017, Hội An triển khai hiệu quả các giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững. Cùng với việc giải quyết việc làm cho 1.500 lao động thuộc diện hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trao sinh kế và một số chính sách an sinh xã hội khác cũng đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, trong 5 năm qua, Hội An đã có 86 hộ thoát nghèo và không có hộ tái nghèo. Để hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững, hằng năm, Ban chỉ đạo giảm nghèo từ thành phố đến các xã, phường triển khai công tác nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân để trợ giúp kịp thời, từ đó đưa ra các giải pháp trợ giúp phù hợp với từng hộ, từng đối tượng cụ thể. Hiện nay, thành phố Hội An đã xóa hết hộ nghèo, chỉ còn 124 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,55%.