Giao ban thường kỳ quý I: chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử và thúc đẩy phát triển sản xuất

Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KTXH quý đầu tiên của năm 2021 và nhiệm kỳ mới, triển khai các nhiệm vụ quan trọng quý II và nhệm vụ trọng tâm của cả năm 2021, sáng 5/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp giao ban, chỉ đạo một số cụ thể những nhiệm vụ cần tập trung, cũng như một số nội dung trong báo cáo tổng kết công tác hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX. Dự cuộc họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, các đồng chí uỷ viên Uỷ Ban và đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành.

3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, tái khởi động hiệu quả nền kinh tế trong trạng trái bình thường mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất, thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, nhất là thu từ các ngành chủ chốt như ô tô, thủy điện; ngành nông nghiệp cây cối sinh trưởng, phát triển tốt nhờ thời tiết tương đối thuận lợi; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, khối ngành dịch vụ – du lịch phục hồi chậm; giải ngân vốn thấp so với cùng kỳ và chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án; số doanh nghiệp thành lập mới, thu hút đầu tư giảm…

Trên cơ sở các nhóm giải pháp đặt ra, 11 nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đối với từng vấn đề cần được nhấn mạnh việc thay đổi tư duy trong quy hoạch, thu hút, xúc tiến đầu tư, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề bất cập, tồn đọng kéo dài trong quản lý Nhà nước, hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững, có tầm nhìn, ngay trong quý đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyế Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Hiền Viên – Phúc Lâm