Đảm bảo cho người dân vùng sạt lỡ đón tết an toàn

Những vụ sạt lỡ kinh hoàng vào cuối tháng 10.2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My đã làm có 95 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, hàng trăm ha đất lúa, hoa màu thiệt hại hoàn toàn; nhiều công trình giao thông, hạ tầng thiết yếu gần như bị xóa sổ. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nam Trà My đã khẩn trương khảo sát chọn vị trí, lấy ý kiến người dân, các cơ quan chức năng và nhà khoa học để bố trí khu tái định cư mới vừa đảm bảo an toàn vừa phù hợp với tập quán và sản xuất của người dân, đảm bảo trong dịp tết Nguyên Đán năm nay bà con có nhà ở.