Cách ly tập trung 41 người tiếp xúc gần du khách Đan Mạch dương tính Covid 19

Trong ngày 26/3/2020 tỉnh Quảng Nam đã giám sát và lấy 48 mẫu bệnh phẩm gởi xét nghiệm và tính đến thời điểm này, ngành Y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 633 mẫu xét nghiệm.

Thông tin liên quan đến trường hợp nữ người Đan Mạch dương tính với Covid-19, họ tên đầy đủ là: JOSEFINE SCHUTTEN HORSLUND, nữ 20, Quốc tịch: Đan Mạch; Bệnh nhân là khách du lịch, đã đi du lịch tại các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Huế, và Hội An – Quảng Nam, bệnh nhân này vào viện ngày 24/3/2020 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó chuyển bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung – Đông Anh. Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Quảng Nam phối hợp với thành phố Hội An giám sát, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung 41 người tiếp xúc gần du khách này. Đồng thời, đang tiếp tục xác minh lịch trình của du khách này tại Hội An để tiếp tục xử lý. Sở Y tế đang tập trung được giám sát chặt chẽ một trường hợp là nam giới 30 tuổi ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nhập cảnh ngày 15.3 trên chuyến bay FU 901. Hiện trường hợp này đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện. Đồng thời, cách ly tại nhà 25 người dự tiệc chung với trường hợp này.

LONG PHI