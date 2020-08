20 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam điều trị ở đâu?

Chiều 1.8, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế thông tin, 20 trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam được điều trị tại 3 bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, 3 bệnh nhân (BN) điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, 8 BN điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành), 9 BN điều trị tại Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Điện Bàn).

3 BN điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế:

– BN 522, nam, 67 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Từ ngày 9 – 22.7 điều trị tại Khoa Thận – nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 523, nữ, 63 tuổi, vợ BN 522, trú khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Ngày 9 – 22. 7 chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 524, nữ, 86 tuổi, trú khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên. Ngày 11 – 16.7 điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng; ngày 18 – 27.7 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình An (Duy Xuyên); ngày 27.7 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

8 BN điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam:

– BN 432, nữ, 63 tuổi, trú đường Võ Chí Công, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc.

– BN 460, nữ, 49 tuổi, trú thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc. Từ ngày 18.6 – 20.7, chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đà Nẵng; ngày 23.7 BN bị đau đầu, mệt, đau họng.

– BN 461, nữ, 45 tuổi, ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP.Hội An. Từ ngày 13 – 14.7, BN đến Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm; ngày 26.7 BN có dấu hiệu mệt mỏi.

– BN 462, nam, 53 tuổi, ở đường Ngô Quyền, phường Minh An, TP.Hội An. Ngày 24.7, BN chăm sóc cha là BN 428 tại Khoa Nội – tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 463, nữ, 45 tuổi, tổ 10, khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Nam, TP.Hội An. Ngày 21.7, BN chăm sóc cha là BN 428 tại Khoa Nội – tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 464, nữ, 69 tuổi, ở đường Lưu Quý Kỳ, phường Minh An, TP.Hội An. Ngày 18.7 BN đi thăm BN 428.

– BN 525, nam, 90 tuổi, ở khối phố Phước Mỹ 3, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên. Từ ngày 13 – 20.7, BN điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 526, nam, 50 tuổi, ở khối phố Phước Mỹ 3, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên. Từ ngày 13 – 20.7, BN chăm sóc BN 525 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

9 BN điều trị tại Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc:

– BN 519, nam, 40 tuổi, khối phố An Hội, phường Minh An, TP.Hội An. Ngày 23.7 chăm sóc BN 428 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 520, nữ, 51 tuổi, ở thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, Điện Bàn. Từ ngày 20 – 24.7, đi điều trị tư cho BN 433.

– BN 521, nam, 15 tuổi, thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, Điện Bàn. BN là cháu ngoại BN 433.

– BN 547, nam, 52 tuổi, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An. BN là người nhà chăm sóc BN tại Khoa Nội – thận – nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 548, nam, 37 tuổi, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An. BN là người nhà chăm sóc BN tại Khoa Nội – thận – nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng.

– BN 433, nữ, 67 tuổi, ở thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, Điện Bàn.

– Các BN 549 (55 tuổi), 550 (75 tuổi), 551 (35 tuổi) đều là BN nữ, ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, Hội An, cùng tiếp xúc gần với BN 461.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiếp tục rà soát, cập nhật các trường hợp tiếp xúc với người dương tính Covid-19; các trường hợp là BN nội trú, người nhà BN, người chăm sóc BN, người từng làm việc, thực tập tại các BV trên địa bàn TP.Đà Nẵng, gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phổi.

Đồng thời mở rộng đối tượng xét nghiệm đối với các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong thông báo của Bộ Y tế (như Đà Nẵng hoặc các ổ dịch phát sinh tại cộng đồng tại Quảng Nam có liên quan cụ thể ca bệnh đã được thông báo).

Cùng với đó, cử nhân viên xét nghiệm tham gia đội phản ứng nhanh hỗ trợ các địa phương tập trung và thực hiện kế hoạch tăng cường mở rộng xét nghiệm theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam chịu trách nhiệm phân phối môi trường, vật tư để các đơn vị triển khai lấy mẫu.

Nguồn: baoquangnam.vn