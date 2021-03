136 thoát nghèo từ chương trình đồng hành cùng hộ nghèo của huyện Bắc Trà My

Chiều 30/3, huyện Bắc Trà My tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Cán bộ, Đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, huyện Bắc Trà My có 105 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đồng hành cùng hộ nghèo trên địa bàn huyện. Theo đó, có 188 hộ nghèo được đồng hành giúp đỡ. Trong 4 năm qua, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phân công giúp đỡ 136 hộ thoát nghèo, đạt 115,25 % so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị được phân công đồng hành cùng hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tổ chức triển khai quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đồng hành cùng hộ nghèo cho toàn thể cán bộ cán bộ viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phân công cán bộ đến từng hộ gia đình thăm hỏi, động viên và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói của các hộ. Từ đó, có cơ sở để tham mưu cấp ủy và chính quyền xây dựng phương án đồng hành phù hợp với tình hình thực tế với hộ gia đình được phân công. Tại hội nghị, huyện Bắc Trà My tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh của mỗi hộ nghèo được đồng hành để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình đề ra trong thời gian đến.

