07 ngày tết Tân Sửu, xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông

Trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 10/2 đến 16-2, tức ngày 29 tháng chạp đến mồng 5 tháng giêng âm lịch, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông làm 04 người chết và 05 người bị thương.

Tuyến đường xảy ra tai nạn ở quốc lộ 14E, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn ở huyện Thăng Bình; Đại Lộc; Tam Kỳ và Tiên Phước; phương tiện do xe mô tô gây ra tai nạn 04 vụ và 01 vụ do ô tô tải. Tuyến đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông. Riêng đường thủy nội địa tại Quảng Nam trong dịp nghỉ Tết Tân Sửu được đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là các bến đò ngang, bến thủy nội địa, không để xảy ra tai nạn giao thông. Trong thời gian 07 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông trọng điểm, các điểm phức tạp trên các tuyến quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển 129 qua địa bàn tỉnh kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đặc biệt đã phát hiện 01 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn trên 04 miligam/1lits khí thở, tạm giữ 01 xe ô tô để xử lý.