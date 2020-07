TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020, do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của đới gió Tây Nam, nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng.

Một số đặc trưng khí tượng xảy ra trong đợt nắng nóng như sau: Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tam Kỳ, đại diện vùng đồng bằng đạt 37.0 độ C (ngày 27/7) và độ ẩm thấp nhất xuống 53% (ngày 27/7); Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bắc Trà My, đại diện vùng núi đạt 35.9 độ C (ngày 27/7) và độ ấm thấp nhất 56% (ngày 25/7).

Dự báo, từ ngày mai (31/7) nắng nóng giảm dần về cường độ và phạm vi ảnh hưởng, nền nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm từ 1 – 3 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 – 34 độ C.

Đây là tin cuối cùng về đợt nắng nóng này.

Tin phát lúc 15 giờ 30 phút.