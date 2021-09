Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 26/9/2021

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

(1) 02 ca bệnh công bố trong ngày tại Bình Ninh, Điện Nam Bắc, Điện Bàn là đối tượng F1 (cùng một gia đình), được giám sát cách ly từ ngày 18/9/2021. Như vậy, ngày thứ 4 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

(2) 665 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 418ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 56 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.592 mẫu xét nghiệm; kết quả: 02 mẫu dương tính, 951 mẫu âm tính, 639 mẫu đang chờ kết quả.

(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 3.999 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.207 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 94 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 44 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 08 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 2.022 người.

Công tác truy vết, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm

Tất cả 52.296 mẫu xét nghiệm diện rộng đại diện hộ gia đình tại thị xã Điện Bàn đều đã có kết quả âm tính.

Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH

Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

– Số vắc xin được cấp theo Quyết định: 415.300 liều vắc xin phòng COVID-19, số vắc xin còn chưa nhận: 50.000 liều.

– Số vắc xin thực đã nhận: 365.300 liều vắc xin phòng COVID-19; Kết quả: 293.700 mũi tiêm (tỷ lệ 80,4%) cho 238.616 đối tượng; trong đó: 55.084 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi và 183.532 đối tượng tiêm mũi 1.

– Tỷ lệ tiêm trên/dân số cần tiêm: 238.616 đối tượng được tiêm/1.250.469 dân số (tỷ lệ 19,08 %).

Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

– Tổ chức kiểm tra 7.525 lượt phương tiện (tăng 1.680 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 9.648 trường hợp (tăng 420 trường hợp); khai báo y tế 8.596 trường hợp (hướng dẫn thực hiện 2.464 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch), trong đó có 3.920 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

– Điều tiết, hướng dẫn 332 phương tiện, 445 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 92 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam (Núi Thành 23, Tam Kỳ 02, Phú Ninh 02, Bắc Trà My 01, Thăng Bình 13, Tiên Phước 07, Hiệp Đức 02, Quế Sơn 12, Phước Sơn 09, Nông Sơn 01, Nam Giang 04, Duy Xuyên 03, Đại Lộc 08, Điện Bàn 04, Hội An 01).

– Tổng số tờ khai khai báo di chuyển nội địa của công dân qua các chốt trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (app VNEID) trong ngày là: 4,111 lượt.

Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong ngày, đã tổ chức 03 lượt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu cách ly tập trung có

thu phí đối với công dân nhập cảnh. Hướng dẫn thực hiện 03 kiến nghị và 15 đề nghị về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình cách ly.