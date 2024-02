Tháo gỡ vướng mắc dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế tại phường An Phú, TP Tam Kỳ

Chiều nay 27/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ để giải quyết những vướng mắc trong quá trình lập thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế tại phường An Phú. Tham dự có Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết, dựa trên nhu cầu, sự cần thiết về kêu gọi đầu tư mới một số cơ sở bệnh viện đa khoa có quy mô 300 giường bệnh tại khu vực vùng Đông của thành phố, tạo nhiều cơ hội cho sự lựa chọn của người dân đi khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ mới như: chăm sóc lão khoa, dưỡng lão. UBND TP.Tam Kỳ đã có tờ trình đề xuất danh mục dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế tại phường An Phú đề nghị Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền.

Tuy nhiên Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh đã trả lại hồ sơ vì dự án chưa phù hợp so với mạng lưới quy hoạch y tế, so với quy hoạch chi tiết được phê duyệt và so với các quy định pháp luật về đất đai…

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định, việc đầu tư dự án này là cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ cao, vì vậy các sở, ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm đưa ra phương hướng tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp là đơn vị trực tiếp quyết định vấn đề này, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, TP.Tam Kỳ đảm bảo các yêu cầu và bổ sung hồ sơ cần thiết của dự án.

Ly Lan – Phúc Lâm