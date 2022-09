Cả nước ghi nhận trên 211.000 ca sốt xuất huyết￼

Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc và tử vong đều tăng.

Số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến ngày 16/9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 56.234 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, tính đến nay, tại thành phố đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Tại Hà Nội, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết trong đó có 4 ca tử vong.

Diệt bọ gậy/lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt để phòng bệnh sốt xuất huyết

Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần dành 10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thay rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.

Nguồn: TTXVN