Xử phạt trên 2,8 tỷ đồng các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ TNGT đường bộ làm 02 người chết, 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 06 vụ, giảm 01 người chết, giảm 09 người bị thương.

Về công tác tuần tra, xử phạt, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai 250 ca với trên 1.300 CBCS tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT, phát hiện lập biên bản 881 trường hợp vi phạm, ước tính tiền phạt trên 2,8 tỷ đồng, tạm giữ 464 phương tiện, tước GPLX 98 trường hợp.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, Ban An toàn giao thông và các cơ quan thành viên đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai, thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ảnh của người dân, khách du lịch về tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ; phân công công chức trực 24/24 giờ hằng ngày để nắm bắt thông tin về tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia.

Đại Quang