Xây dựng TP. Hội An thành đô thị du lịch quốc gia

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết số 31 về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, Quảng Nam xây dựng và phát triển TP. Hội An đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II và đô thị du lịch quốc gia, mang tính đặc thù về sinh thái, di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường, hiện đại, có bản sắc riêng với Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An là hạt nhân.

Thành phố Hội An

Thành phố Hội An tiếp tục giữ vai trò là trung tâm giao lưu văn hóa, đối ngoại, thành phố sự kiện – lễ hội của tỉnh; xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch – dịch vụ của khu vực duyên hải miền Trung và cả nước, vươn tầm ra khu vực Châu Á, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng định hướng TP. Hội An tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu” của thế giới, phấn đấu theo mô hình đô thị kiểu mẫu “thịnh vượng, hấp dẫn, sống tốt’’.

Theo Nghị quyết được phê duyệt, quan điểm xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, hình thành vùng động lực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và gắn kết với phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương liên quan trong quá trình phát triển.

TP. Hội An là địa phương đi đầu trong hội nhập quốc tế. Đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, bản sắc chung và tính đặc thù; lấy sinh thái và văn hóa làm nền tảng, động lực để phát triển kinh tế – xã hội theo phương châm “bảo tồn để phát triển” và “phát triển để bảo tồn”.

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, đổi mới tư duy… nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội An hiện là đô thị loại III, với tổng diện tích tự nhiên hơn 6.170ha. TP. Hội An sở hữu quần thể Khu phố cổ – Di sản Văn hóa thế giới và Cù Lao Chàm – Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, kết nối chặt chẽ với nhau tạo nên bản sắc riêng cho khu vực…

Hiền Viên – Trung Hiếu