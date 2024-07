Chiều 25/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, TP. Hội An để góp ý các nội dung Dự án.

Họp Hội đồng thẩm định dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, TP. Hội An chiều 25/7

Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm do UBND TP. Hội An làm chủ đầu tư. Ngày 3/5/2024, UBND TP. Hội An đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Dự án.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm được thành lập với sứ mệnh: bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, môi trường; góp phần phát triển bền vững tại xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam. Các chương trình hoạt động ưu tiên gồm: Bảo vệ đa dạng sinh học, cảnh quan và hệ sinh thái; Phục hồi hệ sinh thái trên đảo và biển; Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững; Xây dựng, thực hiện Đề án phát triển dịch vụ hệ sinh thái; Chương trình năng lực, nâng cao nhận thức; Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và Xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổng kinh phí dự kiến cho các hoạt động hơn 129 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Dự án phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Dự án đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định đến từ Sở TN-MT, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Đà Nẵng, Sở KH-CN, Sở VH-TT&DL, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm tham gia góp ý, phản biện các nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý thành lập dự án, tên gọi, kế hoạch quản lý, giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra, những đề xuất, kiến nghị với tỉnh, Trung ương, UNESCO…Qua đó, xây dựng một dự án khả thi, chất lượng, hiệu quả, xây dựng Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm xứng đáng với vị trí một khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Kim Ngân – Quốc Thành