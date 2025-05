Xã Quế Phong, huyện Quế Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

Sáng ngày 29/5, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn tổ chức công bố đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024, sau hơn 14 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Xã Quế Phong, huyện Quế Sơn tổ chức lễ công bố đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024

14 năm qua, xã Quế Phong đã đầu tư 98,2 tỷ đồng, thực hiện xây dựng NTM. Trong đó, nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia hơn 34,6 tỷ đồng, gồm vốn Trung ương hơn 12 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 7,4 tỷ và nhân dân đóng góp gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, xã Quế Phong đã lồng ghép các nguồn vốn khác với tổng giá trị hơn 63,6 tỷ đồng từ các chương trình, dự án phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều tuyến đường giao thông được cứng hóa, thủy lợi phục vụ hiệu quả sản xuất, lưới điện phủ kín, 100% thôn có điểm bưu điện văn hóa, chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả. Cả 3/3 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%; cả 5/5 thôn đều đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, trong đó 4 thôn giữ vững liên tục 3 năm liền.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 45 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm chỉ còn 1,8%. An ninh – trật tự được đảm bảo nhờ các mô hình tự quản hiệu quả như “Thắp sáng đường quê”, “Tổ tự quản an ninh”, “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Xuân Hiếu – Quang Phi