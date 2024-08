Xã Bình Phú kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hà Châu – Thanh Lý và đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Sáng 31/8, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hà Châu – Thanh Lý (04/9/1964 – 04/9/2024) và đón nhận bằng công nhận địa điểm chiến thắng này là di tích lịch sử cấp tỉnh. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng.

Xã Bình Phú kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hà Châu – Thanh Lý

Diễn văn tại biểu lễ nêu rõ: Trong kháng chiến, thực hiện chiến dịch tố cộng, diệt cộng, Mỹ – Diệm, từ cuối năm 1961, địch tiến hành lập ấp chiến lược liên hoàn Hà Châu – An Lý để dồn dân quản lý. Tại đây, địch đã thành lập ở xã một Trung đội dân vệ, sử dụng mật thám, biệt kích thường xuyên theo dõi, lùng sục các cơ sở cách mạng. Ngày 04/9/1964, Tiểu đoàn 70 phối hợp với các đội công tác, bộ đội huyện, du kích xã, diệt đồn Đất Đỏ, kết hợp với Nhân dân bên trong nổi dậy phá khu dồn Hà Châu – An Lý và tiến tới giải phóng hoàn toàn Bình Phú. Đây là một dấu mốc đã được in vào lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà nói riêng, lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân huyện Thăng Bình, cũng như quân và dân tỉnh Quảng Nam nói chung.

Chặng đường 60 năm chiến thắng Hà Châu – An Lý và 49 năm ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; chính quyền và Nhân dân xã Bình Phú, huyện Thăng Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đến nay đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Bình Phú đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm “Chiến thắng Hà Châu – An Lý” và công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Phú vinh dự được đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm “Chiến thắng Hà Châu – An Lý” và công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng tri ân, ghi nhận sự hy sinh, đóng góp lớn lao của cán bộ, nhân dân địa phương xã Bình Phú qua các thời kỳ; động viên thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử; quyết tâm duy trì 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Dịp này, xã Bình Phú cũng đã trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

