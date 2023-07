Xã Bình Lâm, Hiệp Đức ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức vừa ra mắt mô hình dân vận khéo “Tiếng kẻng an ninh” tại thôn Ngọc Chánh.

Đông đảo bà con đến tham gia buổi ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

Mô hình do Chi bộ công an xã Bình Lâm phối hợp với Hội đồng tự quản về An ninh trật tự thôn Ngọc Chánh triển khai xây dựng.

Ban điều hành của mô hình gồm 9 thành viên, có trách nhiệm vận động nhân dân thôn Ngọc Chánh chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; động viên nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ cháy xảy ra.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại thôn Ngọc Chánh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự phòng và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy ở địa bàn khu dân cư theo quy định của pháp luật, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, Ban chỉ đạo 138 xã, trực tiếp là của lãnh đạo chi bộ thôn Ngọc Chánh, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng công an xã Bình Lâm và sự phối hợp của mặt trận, các hội đoàn thể xã Bình Lâm.

Đây là mô hình điểm và dự kiến sẽ nhân rộng ở các khu dân cư khác trên địa bàn xã Bình Lâm trong thời gian tới.

Hoàng Anh – Trường Sơn