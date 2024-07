Sáng 15/7, Sở VHTT&DL TP. Hà Nội phối hợp UBND TP. Hội An tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Khát vọng tự do”. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 sắp đến.

Lễ trưng bày ảnh chủ đề “Khát vọng tự do”

Từ chủ đề “Khát vọng tự do”, Ban Quản lí Di tích Nhà tù Hoả Lò phối hợp với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An xây dựng nội dung, thiết kế và in ấn 35 pano ảnh theo 3 chủ đề: Xiềng xích, Tung cánh giữa màn đêm và Dấu ấn vượt thời gian với nhiều tư liệu quí, hình ảnh về lãnh tụ của Đảng, nhà nước và hình ảnh có liên quan đến Nhà lao Hội An qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Trưng bày “Khát vọng tự do” sẽ góp phần làm cho di tích Nhà lao Hội An thêm phong phú tư liệu có giá trị lịch sử, ghi lại dấu ấn đáng quí trong công cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của người tù yêu nước. Đồng thời, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về những công lao to lớn, sự hy sinh mất mát của thế hệ đi trước vì tự do, độc lập và thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, trưng bày “Khát vọng tự do” sẽ góp phần mở ra hướng tiếp cận đầy đủ, toàn diện hơn trong nghiên cứu, giới thiệu Nhà lao Hội An gắn với những tư liệu, liên quan từ các nhà tù khác, làm cho những hồi ức của chứng nhân lịch sử gần gũi và đầy đủ hơn đối với hậu thế.

Tấn Châu