Trong tháng 9/2024, Tổng đài 1022 tiếp nhận trên 1.380 lượt thông tin, phản ánh kiến nghị

Trong tháng 9/2024, Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 của tỉnh tiếp nhận trên 1.380 lượt thông tin, phản ánh kiến nghị của công dân, doanh nghiệp.

Các tổ chức, công dân kết nối với Tổng đài 1022 nhiều nhất liên quan đến việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, về các khu công nghiệp; thông tin về du lịch; những nội dung phát sinh trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công ích như: thông tin tuyển sinh, giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, môi trường đô thị, xử lý rác thải, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, xây dựng, giao thông công cộng, vận chuyển hàng hóa, các thông tin về thời tiết…

Trong đó người dân, doanh nghiệp tương tác qua các kênh 1022 gồm: Email (14 lượt), Facebook trên 160 (lượt), Zalo trên 100 lượt, Website, App gần 40 lượt, Chatbot gần 750 lượt. Tất cả các lượt thông tin phản ánh, kiến nghị đã được chuyển sở ban ngành xử lý đạt 100%.

Đến nay, Cổng 1022 đã trở thành cầu nối hai chiều giữa người dân với chính quyền Quảng Nam. Đặc biệt, hiện nay Cổng 1022 đang nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng rất lớn của cộng đồng, xã hội.

Ngọc Trang