Triệt phá đường dây cá cược số đề quy mô lớn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp Công an huyện Đại Lộc, Công an huyện Duy Xuyên đồng loạt tiến hành bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề quy mô lớn trên địa bàn 02 huyện Đại Lộc và Duy Xuyên.

Tạm giữ hình sự 03 đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Thị Thuỷ, Hồ Thị Liên, Trần Ngọc Hải về hành vi tổ chức cá cược số đề quy mô lớn

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề gồm Hồ Thị Liên (SN 1993, trú xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên); Trần Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1989, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên); tạm giữ 09 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các địa bàn Duy Xuyên, Đại Lộc là hơn 05 tỉ đồng. Riêng trong ngày 28/8/2024, Liên và Hải cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho hơn 20 đối tượng tham gia với số tiền trên 100 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 03 đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Tuấn