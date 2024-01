Trên 93% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Sáng nay 17/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương cùng với công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHTN, BHYT cơ bản đều tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao. Cụ thể, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động, vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 của BCH Trung ương; tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 31,58% lực lượng lao động trong độ tuổi đạt mục tiêu của Chính phủ; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 93,307 triệu người, chiếm khoảng 93,35% dân số, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 0,15% so với Nghị quyết của Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng kế hoạch theo nội dung tại Đề án 06 của Chính phủ.

Đại Quang