Trao tặng 100 suất quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Trà My

Sáng nay 30/1, Ngân hàng Agribank – chi nhánh huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Agribank – chi nhánh huyện Bắc Trà My đã trao 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Trà Dương và Trà Kot.

Đại diện lãnh đạo Agribank – chi nhánh huyện Bắc Trà My trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Trà Dương và Trà Kot

Chương trình “Chung tay vì người nghèo” là một trong những hoạt động vì cộng đồng được Agribank Bắc Trà My triển khai trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua.

Thông qua việc triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, Agribank Bắc Trà My luôn đi đầu phát huy trách nhiệm cộng đồng; cùng ngành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, với mong muốn mọi người, mọi nhà đều được đón Tết ấm no, hạnh phúc.

Tuấn Tú – Thúy Vân