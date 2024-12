Tổng công ty Phát điện 1 trao biểu trưng tặng 6 nhà tình nghĩa cho huyện Bắc Trà My

Chiều 17/12, Công ty thủy điện Sông Tranh, đại diện cho Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) trao biểu trưng tặng 6 căn nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong tháng 12 này, Đảng uỷ Tổng công ty Phát điện 1 đồng loạt triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng 70 căn nhà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa bàn các đơn vị trực thuộc của EVNGENCO1 trên phạm vi cả nước.

Tại Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh được ủy quyền trao 6 nhà ở cho hộ nghèo, với mức kinh phí hỗ trợ là 360 triệu đồng cho huyện Bắc Trà My tiến hành làm nhà trong quý I năm 2025 để bàn giao đưa vào sử dụng. Trước đó, trong năm 2024, từ nguồn an sinh xã hội, công ty thủy điện Sông Tranh cũng đã hỗ trợ huyện Bắc Trà My 240 triệu đồng làm mới 2 nhà tình nghĩa và sửa chữa 2 ngôi nhà cho các hộ nghèo.

Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hưởng ứng chủ trương “cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện (21/12/1954 – 21/12/2024) và Tháng tri ân khách hàng năm 2024.

Tấn Sỹ – Phúc Lâm