Toàn tỉnh có 7 trụ sở công an xã, thị trấn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã tích cực triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn theo Nghị quyết 59 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các trụ sở tại các địa phương trong tỉnh.

Cắt băng rôn khởi công xây dựng trụ sở Công an xã

Qua khảo sát thực tế, đến nay các địa phương đã thống nhất bố trí 202/204 vị trí để đặt trụ sở; có 7 trụ sở đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, có 21 trụ sở đang triển khai thi công, 23 trụ sở đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Để giảm áp lực ngân sách tỉnh, Công an tỉnh đã có văn bản báo cáo và được Bộ Công an chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí đối ứng 9 tỷ đồng để xây dựng 6 trụ sở công an các xã biên giới dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Theo đề án, toàn tỉnh sẽ đầu tư 204 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn với tổng kinh phí gần 860 tỷ đồng, bình quân 4,2 tỷ đồng/trụ sở. Trong cuộc họp gần đây, UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 59 như: hạn chót hoàn thiện các trụ sở đến năm 2025 thay cho thời gian cũ là năm 2030. Theo đó, lộ trình đề ra từ tháng 8/2023 đến năm 2025 dự kiến đầu tư 138 trụ sở với tổng kinh phí trên 570 tỷ đồng; trong đó năm 2023 đầu tư thêm 8 trụ sở; năm 2024 triển khai 64 trụ sở và năm 2025 triển khai 63 trụ sở.

Để đạt được mục tiêu, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, chuẩn bị mặt bằng sạch để bàn giao cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Các công trình hoàn thành vào năm 2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

Ngọc Trang – Trung Hiếu