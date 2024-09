Sáng 30/9, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”. Toạ đàm để tìm ra những giải pháp khắc phục được tồn tại, hạn chế trong quá trình bảo vệ môi trường, tạo sản phẩm giá trị kinh tế cho người dân khu vực nông thôn.

Toạ đảm bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm NTM

Trong khuôn khổ tọa đàm, các ý kiến đề cập đến những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường hiện nay, đặc biệt là thực phẩm bẩn, nước sinh hoạt ở vùng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng cuộc sống. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất các mục tiêu để người dân tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn, các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đúng quy chuẩn. Ngoài ra, các tham luận cũng đề cập các nội dung liên quan đến chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch ở các địa phưng xây dựng NTM.

Giai đoạn từ năm 2023-2024, Quảng Nam triển khai 60 mô hình thí điểm thuộc Chương trình môi trường với kinh phí hỗ trợ 18 tỷ 389 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 15 tỷ 389 triệu đồng, ngân sách tỉnh 3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng các chương trình, hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, phát triển nông nghiệp an toàn… Ngoài ra Quảng Nam cũng đang thực hiện mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến nay, Quảng Nam có 142/193 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 73,6%.

Tấn Châu