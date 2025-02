Sáng ngày 28/2, Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức ra quân tháng Tháng niên năm 2025 với chủ đề “Hưởng ứng phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát”.

Tại đây, hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Bắc Trà My ra quân thực hiện công trình gắn bảng biển tuyên truyền chung tay xây dựng đô thị văn minh dọc tuyến đường Hùng Vương – thị trấn Trà My, trồng hoa mười giờ tại các khu vực trung tâm thị trấn, tổng dọn vệ sinh và lập lại trật tự đô thị khu vực trung tâm thị trấn Trà My, khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình ông Trần Văn Hùng có con là thanh niên nhập ngũ năm 2025 thuộc diện hộ nghèo.

Tỉnh Đoàn Quảng Nam hưởng ứng phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn, nhiều hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, thiếu an toàn. Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Tuấn Tú – Thuý Vân