Tiên Phước phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024

Sáng nay 10/1, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) (giai đoạn 2021 – 2023); tổng kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023 và phát động phong trào xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2024.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Tiên Phước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Diện tích kinh tế vườn tăng từ 5,8 nghìn ha lên 6,6 nghìn ha; hỗ trợ 1.659 hộ phát triển kinh tế vườn với kinh phí 54 tỷ đồng. Toàn huyện có 47 trang trại, trên 500 vườn được công nhận trang trại, vườn xanh – sạch – đẹp – hiệu quả. Giá trị thu nhập từ kinh tế vườn – kinh tế trang trại tăng từ 125 triệu đồng/ha (năm 2021) lên 166 triệu đồng/ha (năm 2023).

Tiên Phước đã có 41 sản phẩm OCOP của 29 chủ thể được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP (trong đó 15 sản phẩm đạt 4 sao và 26 sản phẩm đạt 3 sao); thành lập mới được 47 hợp tác xã, nâng tổng số lên 69 hợp tác xã.

Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 đạt 48 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng/năm so với năm 2022; hộ nghèo giảm còn 652 hộ (tỷ lệ 3,44%), giảm 125 hộ so với năm 2021; hộ cận nghèo còn 328 hộ (tỷ lệ 1,73%), giảm 84 hộ so với năm 2021. Trong 3 năm huyện đã đầu tư kiên cố hóa được 22km đường ĐH, xây dựng 85 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 264 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 – 2025 tổng kinh phí đầu tư xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện trên 914 tỷ đồng. Hiện huyện đạt xấp xỉ 7/9 tiêu chí huyện NTM, phấn đấu về đích huyện NTM vào cuối năm 2024; có 13/14 xã đạt tiêu chí xã NTM; hai xã Tiên Phong và Tiên Cảnh đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những cách làm hay, mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng NTM; cụ thể như nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh còn hạn chế so với nhu cầu thực tế tại địa phương, việc huy động nguồn lực của địa phương và người dân còn gặp khó khăn nhất định; công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc hiệu quả chưa cao…

Dịp này, UBND huyện cũng phát động phong trào xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2024; đồng thời khen thưởng cho 6 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2023 trên địa bàn.

