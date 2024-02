Tiên Phước: 78 thôn, khối phố được công nhận thôn, khối phố văn hóa

Sáng ngày 27/2, UBND huyện Tiên Phước tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, toàn huyện Tiên Phước có 17.800/18.600 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (96%), tăng 1,3% so với năm 2022. Trong đó, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên đạt 14.504/18.600 hộ (tỷ lệ 77,97%), vượt 2,97% so với chỉ tiêu; có 76 tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa, (tỷ lệ 89%). Có 78/79 thôn, khối phố được công nhận thôn văn hóa (tỷ lệ 92%), vượt 3,8% so với chỉ tiêu; trong đó, có 60 thôn duy trì từ năm thứ 3 trở lên (tỷ lệ 71%); 47 thôn duy trì từ năm thứ 5 trở lên (tỷ lệ 55%); có 11 thôn duy trì từ năm thứ 9 trở lên (tỷ lệ 13%); có 109/111 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa (tỷ lệ 98,2%).

Năm 2023, huyện phát triển mới 3 câu lạc bộ nâng tổng số câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn lên 66 câu lạc bộ.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 11 tập thể, 13 gia đình đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023”.

Nguyễn Hưng