Thôn An Lộc, xã Quế Minh (Quế Sơn) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Chiều nay 29/1, xã Quế Minh (Quế Sơn) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thôn An Lộc đạt chuẩn thôn NMT kiểu mẫu năm 2023. Đây là thôn đầu tiên của xã hoàn thành 10/10 tiêu chí NMT kiểu mẫu.

Xã Quế Minh (Quế Sơn) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thôn An Lộc đạt chuẩn thôn NMT kiểu mẫu năm 2023

Thôn An Lộc, xã Quế Minh có 275 hộ, 947 khẩu, phần lớn người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NMT, khu dân cư NMT kiểu mẫu, trong những năm qua, nhân dân thôn An Lộc đã tự nguyện hiến đất đai, cây cối, hoa màu; tích cực tham gia ngày công lao động, đóng góp kinh phí cùng với Nhà nước xây dựng gần 4km đường bê tông giao thông nông thôn, 1 nhà văn hóa thôn, với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt hội họp của nhân dân; lắp đặt 8 hệ thống điện chiếu sáng công cộng, camera an ninh tại 4/4 tổ dân cư; xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao, tiêu biểu là mô hình sản xuất dầu phụng Sơn Hưng – đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Nhân dân trong thôn tích cực chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, thường xuyên vệ sinh môi trường, trồng các loại hoa, cây xanh trên các tuyến đường làm đẹp cảnh quan. Nhờ đó bộ mặt thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững.

UBND xã Quế Minh khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thôn NMT

Dịp này, UBND xã Quế Minh khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thôn NMT kiểu mẫu An Lộc.

Minh Châu