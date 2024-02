Thị trấn Trà My kết nạp 19 chiến sĩ dân quân mới năm 2024

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ của các xã, thị trấn, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương, sáng nay 28/2, UBND thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ kết nạp chiến sĩ dân quân mới năm 2024.

Tại đây, UBND thị trấn Trà My kết nạp và trao giấy chứng nhận cho 19 chiến sĩ dân quân mới.

Lực lượng dân quân mới này sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; bảo vệ an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuấn Tú – Thúy Vân