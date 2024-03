Thanh tra tỉnh tiếp công dân: khiếu nại của ông Ngô Văn Hùng là không có cơ sở

Sáng nay 20/3, Thanh tra tỉnh tiếp công dân Ngô Văn Hùng (trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An) khiếu nại về việc đền bù, bố trí tái định cư do ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An.

Ông Ngô Văn Hùng khiếu nại đối với Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 và Công văn số 1661/UBND ngày 10/7/2023 của UBND thành phố Hội An liên quan đến việc hỗ trợ cho hộ ông do bị ảnh hưởng Dự án đầu tư xây dựng đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An tại thửa đất số 915, tờ bản đồ số 00, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.

Theo đó, thửa đất ông Hùng đang sử dụng thuộc trường hợp được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn. Thửa đất ông Hùng bị ảnh hưởng bởi hành lang bảo vệ an toàn là 171,9/200 m2 đất ở. Tuy nhiên, thửa đất ở này không có nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Vì vậy, phần diện tích còn lại 28,1 m2 đất ở không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Ông Hùng yêu cầu UBND thành phố Hội An xem xét thu hồi toàn bộ diện tích đất ở 200 m2 và bố trí tái định cư. Trong trường hợp không thu hồi đất với diện tích nêu trên, đề nghị UBND thành phố Hội An xem xét phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích đất bị ảnh hưởng (bao gồm 28 m2 diện tích đất không bị ảnh hưởng) với mức giá cao hơn (tăng 19% so với mức áp giá của UBND thành phố Hội An).

Qua kết quả xác minh việc khiếu nại, Thanh tra tỉnh nhận thấy thửa đất ở số 915, tờ bản đồ số 00, tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An của ông Ngô Văn Hùng bị ảnh hưởng bởi hành lang bảo vệ an toàn khi thực hiện dự án Đường dây 110 kV Duy Xuyên – Hội An là hơn 171/200 m2 đất ở, không có nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Về đơn giá áp dụng để hỗ trợ đất hạn chế khả năng sử dụng đất là đảm bảo quy định; nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Hội An là đúng quy định của pháp luật.

Do đó, khiếu nại của ông Ngô Văn Hùng là không có cơ sở.

