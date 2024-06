Thành phố Tam Kỳ đoạt giải Nhất toàn đoàn Giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2024

Sáng ngày 6/6, Giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2024 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đã tiến hành thi đấu những nội dung cuối và tổng kết trao giải.

Giải đấu gồm có 164 vận động viên đến từ 7 đơn vị: Điện Bàn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành, Hội An và Phú Ninh, thi đấu ở 6 nhóm tuổi với các nội dung như: cá nhân 50m, 100m tự do; cá nhân 50m, 100m ếch; tiếp sức 4 x 50m tự do phối hợp nam nữ.

Qua 3 ngày thi đấu, các vận động viên đến từ các đơn vị đã cống hiến cho khán giả những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính trên những làn đua xanh.

Tại giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 29 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 23 huy chương đồng cho các vận động viên có thành tích.

Trao giải nhất toàn đoàn cho thành phố Tam Kỳ, giải nhì toàn đoàn thuộc về thành phố Hội An, giải ba thuộc về Điện Bàn

Kết quả chung cuộc, thành phố Tam Kỳ nhất toàn đoàn với thành tích 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; vị thứ nhì toàn đoàn thuộc về thành phố Hội An với 7 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 9 huy chương đồng; vị thứ ba thuộc về Điện Bàn với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Những vận động viên có thành tích xuất sắc sẽ được tuyển chọn, bồi dưỡng để tham gia giải thi đấu toàn quốc.

Tào Ka